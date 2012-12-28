В России
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45 минут назад
Число многодетных семей в России превысило 3 млн
"В июле 2024 года для удобства семей начал работу реестр многодетных семей. Он позволил более точно увидеть все семьи, в том числе за прошлые годы и даже те, где старшие дети уже выросли, но продолжают учиться очно в вузах и колледжах", – говорится в сообщении.
Рост числа семей с тремя и более детьми составил 30%. Минтруд объяснил такой высокий показатель стабильным числом рождений третьего ребенка и тем, что теперь такие семьи учитывают полностью.
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