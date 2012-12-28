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В России
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24 минуты назад
В Дагестане раскрыли финансовую пирамиду под видом международной торговой сети
"Оперативниками УЭБиПК (Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - ред.) МВД Дагестана на территории региона пресечена деятельность организованной группы, фигуранты которой подозреваются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере", - говорится в сообщении.
Злоумышленники, действуя от имени международной торговой сети QNet Limited (внесена Банком России в перечень организаций, в работе которых выявлены признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке) арендовали офисные помещения на территории Дагестана и предлагали всем желающим создать собственный бизнес с высоким доходом.
Налаженная криминальная схема действовала с 2022 года. Сотрудники компании требовали от новых клиентов вступительный взнос в размере не менее 180 тысяч рублей. При отсутствии финансовой возможности убеждали жертв оформить кредит. Взамен выдавали им товары, а также клубные карты компании и карты скидок на туристический отдых.
В дальнейшем участникам предлагали привлекать новых клиентов, обещая за каждого вовлеченного вознаграждение в размере 100 долларов.
"Подобный принцип привлечения участников имеет признаки финансовой пирамиды. В рамках оперативных мероприятий полицейскими проведено более 13 обысков в офисах компании и по местам проживания руководителей на территории Дагестана", - рассказали в МВД.
В ходе обысков изъяли носители информации, компьютерную технику, средства связи, банковские карты, деньги, договоры об оказании маркетинговых услуг и другие предметы. Следственное управлением МВД Дагестана возбудило уголовное дело о мошенничестве.
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