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В России
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сегодня, 17:18
Эксперты оценили вероятность потери золотом статуса защитного актива
До конца 2026 года драгметалл может торговаться в диапазоне $3400–3850 за унцию, прогнозирует эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев. На динамику повлияют решения Федеральной резервной системы США и развитие ситуации вокруг Ирана. Если напряженность снизится, нефть может подешеветь, а инфляционное давление — ослабнуть. Это уменьшит вероятность дальнейшего повышения американской ставки.
При этом продавать золото из-за краткосрочного падения необязательно, считает генеральный директор УК «Гамма Групп» Салават Алпаров. Тем, кто рассчитывает на вложения в перспективе пяти–десяти лет, он советует сохранить металл в портфеле и при желании постепенно докупать его.
В качестве альтернативы драгметаллам доцент факультета экономических наук НИУ ВШЭ Анна Федюнина назвала банковские вклады, краткосрочные гособлигации и бумаги надежных компаний. По ее словам, при выборе инструментов важно учитывать срок вложений и готовность к риску.
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