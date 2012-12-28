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сегодня, 17:16
Пол человека влияет на строение его верхней челюсти
Исследователи проанализировали компьютерные томограммы 50 человек с нарушениями прикуса — 25 мужчин и 25 женщин. Выяснилось, что у женщин плотнее наружный, кортикальный слой кости, а у мужчин — внутренний, губчатый. Особенно заметной оказалась разница в плотности наружного слоя.
«У женщин крепче «скорлупа», а у мужчин — «наполнение», — пояснил доктор медицинских наук, профессор кафедры стоматологии НовГУ Роман Фадеев.
Полученные данные могут быть полезны при исправлении прикуса и имплантации. Структура костной ткани влияет на выбор тактики лечения, прогноз перемещения зубов и планирование хирургических вмешательств.
При этом специалисты подчеркивают, что пол — лишь один из факторов, который необходимо учитывать. Скорость перемещения зубов и результаты лечения зависят от совокупности индивидуальных характеристик пациента.
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