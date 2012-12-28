Заместителя гендиректора агрофирмы задержали по подозрению в коммерческом подкупе на миллион
В России
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сегодня, 14:57
В МВД рассказали об удаленных снимках и переписке и местах их хранения
Удаленная фотография или сообщение не стирается в момент нажатия соответствующей кнопки.
«Многие приложения временно сохраняют удаленные файлы, позволяя пользователю восстановить их в течение определенного срока», — говорится в соцсетях ведомства.
В случае удаления информации со смартфона система может просто отметить занимаемое пространство как доступное для записи новых данных — при этом сведения некоторое время сохраняются в памяти устройства. При попытке стереть фотографии, документы и переписку из облачных хранилищ они могут оставаться в резервных копиях или на других синхронизированных устройствах, — пишут «Известия».
На сроки и порядок уничтожения файлов с цифровых сервисов влияют несколько факторов: архитектура платформы, ее политика хранения и требования законодательства. Удаление сообщения не означает исчезновение информации у получателя, — сообщает Телеканал 360.ru.
Киберполиция также отметила, что в некоторых случаях специалисты могут восстановить электронные следы, однако особенности накопителя и технологии шифрования усложняют этот процесс.
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