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В России
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сегодня, 14:02
Минэнерго РФ контактирует с США по дизельной сделке
Минэнерго России контактирует с США по дизельной сделке.
«Они в контакте с американским Минэнерго», — отметил Новак, отвечая на вопрос о ситуации со сделкой.
9 октября президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили в том числе поставки нефтепродуктов. Как заявил Путин, Москва подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки. Вашингтонская администрация вывела из-под санкций США поставки российского дизельного топлива на мировые рынки до 7 апреля 2027 года.
РФ частично сняла запрет на экспорт дизельного топлива и направила на экспорт несколько танкеров. Как сообщил Новак, Россия готова поставить в октябре 300 тысяч тонн дизеля, в ноябре — 500 тысяч тонн, в декабре — 1 миллион тонн, а в перспективе довести этот объем до 3 миллионов тонн в месяц.
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