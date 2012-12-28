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В России
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30 минут назад
Курица подешевела в опте после длительного роста
Предшествовавший снижению цен рост был связан с сокращением производства мяса птицы, считает руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Константин Власов. По данным Росстата, в январе — сентябре 2026 года его выпуск сократился на 3,7% год к году до 3,78 млн т. В III квартале падение производства превысило 5%, следует из квартального отчета «Черкизово» по МСФО. В компании объяснили это негативным влиянием на производителей «аномально низких» цен на курятину в первой половине года. На росте стоимости мяса птицы также сказалось накопленное увеличение расходов производителей на корма, ветеринарное сопровождение, энергетику, оборудование и логистику, отмечает председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.
Возможности для дальнейшего повышения оптовых цен ограничены: ритейлеры и потребители не готовы платить за курятину больше, рассказал топ-менеджер крупной продовольственной компании. В последние недели цены достигли уровня, при котором часть покупателей стала отказываться от приобретения курицы, подтверждает представитель «Черкизово». По данным Росстата на 16 ноября, средняя розничная цена охлажденной и замороженной курятины составила 282,5 рубля за 1 кг, увеличившись за год на 19,1%.
Недельные расходы среднего российского домохозяйства на покупку куриного мяса, по расчетам НСП, выросли за год на 19% до 1356 рублей.
Ситуацию с ценами на рынке мяса птицы 25 ноября обсуждали на совещании в Минсельхозе, рассказали «Известиям» два источника, знакомые с ходом встречи со слов ее участников. Представитель министерства объяснил динамику оптовых цен необходимостью компенсировать накопленный рост издержек производителей. При этом высокая конкуренция и значительные производственные мощности позволяют сохранять стабильное предложение на внутреннем рынке, отметил он.
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