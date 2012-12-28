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сегодня, 18:09
Электричка свяжет Кемерово и Новосибирск
О запуске летом 2027 года электропоезда Кемерово – Новосибирск на прямой линии сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.
Кроме того, по словам губернатора, в планах – новые направления, включая Новосибирск – Новокузнецк и Новосибирск – Таштагол – Шерегеш. В дальнейшем регион рассчитывает и на железнодорожное сообщение с Красноярском. Илья Середюк подчеркнул, что все эти предложения поддержало руководство ЗСЖД.
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