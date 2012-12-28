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В России
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сегодня, 16:32
В РФ автоматизируют получение налоговых вычетов
Налоговые вычеты будут предоставляться автоматически к 2028 году.
То, что сегодня 70% граждан получают налоговые вычеты без подтверждающих документов в короткие сроки — это «революция», — считает глава ФНС.
«Я все-таки скажу, что все равно очень горжусь работой команды, потому что ребята просто революцию в этом смысле совершили. Я напомню, что люди раньше от четырех месяцев ждали вычетов по НДФЛ, а теперь, извините, тебе за десять дней дают, и все равно хочется побыстрее», — сказал Егоров.
Можно получить социальные налоговые вычеты, то есть вернуть НДФЛ, уплаченный с зарплаты, исходя из расходов на обучение, медицинские услуги, фитнес. Чтобы вычет работал по упрощенной схеме, организации и предприниматели, оказывающие соответствующие услуги, должны передавать в ФНС сведения о фактических расходах клиентов.
«У нас правило, что компании, которые оказывают вот эти услуги медицинского характера, по фитнесу и так далее, они нам в добровольном порядке дают вот эти электронные реестры, по которым мы видим, какую услугу человек получил и какой человек, чтобы мы могли из этих реестров автоматически каждому предподготовить документы. Больше 70% данных мы сегодня получаем в электронном виде. А со следующего года мы будем запускать уже как обязанность для юрлиц, если они людям услуги оказали, нам отгружать данные, что мы всем людям могли эти вычеты проактивно предоставить», — рассказал Егоров.
«К 2028 году, я думаю, мы эту историю закроем», — резюмировал он.
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