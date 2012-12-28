В РФ создадут минимум две суверенные модели ИИ

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что весной 2027 года в России будут зарегистрированы как минимум две суверенные фундаментальные модели искусственного интеллекта (ИИ), а также ряд национальных.