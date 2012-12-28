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В России
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сегодня, 15:43
В РФ создадут минимум две суверенные модели ИИ
Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что весной 2027 года в России будут зарегистрированы как минимум две суверенные фундаментальные модели искусственного интеллекта (ИИ), а также ряд национальных.
В аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко заявляли в июне, что суверенная ИИ-модель должна быть полностью разработана в России. В национальной модели могут использоваться решения с открытым исходным кодом, однако ее существенные характеристики должны определяться российским разработчиком. При этом обе модели должны хранить и обрабатывать данные на территории РФ.
«И я уверен, что у нас суверенных будет несколько. Несколько вендоров, несколько моделей. То есть в этом смысле конкуренцию мы сможем обеспечить», — сказал Шадаев, выступая на форуме Tadviser SummIT.
Министр добавил, отвечая на вопрос модератора о количестве суверенных моделей: «Хотя бы две было бы».
При этом, по словам Шадаева, национальных моделей «будет больше».
«Мы за то, чтобы всегда было больше в реестрах наших продуктов, записей, чтобы была конкуренция», — уточнил он.
Он также отметил, что в соответствии с новыми нормами в законе об ИИ в России, присвоение статусов национальных суверенных моделей начнется с 1 марта 2027 года, а первые претенденты появятся в течение 2-3 месяцев с начала действия норм.
«Весной следующего года, я думаю, у нас появятся первые претенденты», — резюмировал глава цифрового ведомства.
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