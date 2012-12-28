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В России
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51 минуту назад
Россияне могут увидеть 24 ноября «Бобровую Луну»
Суперлуние увидят россияне вечером 24 ноября.
«Нужно ловить момент восхода спутника, так как у горизонта он выглядит особенно эффектно. Это так называемая иллюзия Луны: рядом с домами, деревьями, линиями рельефа мозг воспринимает диск как более крупный, чем высоко в небе. Физически размер при этом не меняется, но зрелище получается очень выразительным, и цвет диска у горизонта становится теплым, оранжевым», — пояснил Веселков.
По его словам, наблюдать явление можно и невооруженным глазом в ясную ночь, никакой специальной подготовки не требуется. Но бинокль или телескоп позволят гораздо лучше рассмотреть отдельные области на обращенной к Земле стороне.
«Достаточно даже небольшого бинокля — уже в него видны крупные кратеры, светлые и темные участки, границы лунных морей. В полнолуние Солнце освещает диск «в лоб», тени от рельефа почти исчезают, поэтому горы и валы кратеров выглядят плоско. Зато отлично читаются светлые лучевые системы молодых кратеров и контраст между темными базальтовыми равнинами морей и более светлыми материковыми областями», — отметил руководитель обсерватории.
Он добавил, что специальные светофильтры для наблюдения не обязательны, однако при работе с телескопом яркость диска может быть утомительной для глаз — в этом случае астрономы советуют использовать нейтральный или лунный фильтр.
Уточняется, что пик полнолуния наступит 24 ноября в 17.53 по московскому времени, но наблюдать Бобровую Луну можно будет и 23 и 25 ноября.
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