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В России
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26 минут назад
МФО отказывают по двум из трех заявок на микрозаймы
Новым клиентам получить микрозайм еще сложнее. Около 80% тех, кто впервые обращается в МФО, не проходят скоринг — автоматическую проверку платежеспособности и кредитной истории, сообщили в саморегулируемой организации «МиР». При этом спрос на займы продолжает расти, однако всё меньше заявок заканчиваются выдачей денег.
МФО, как и банки, стали строже оценивать заемщиков и их кредитную историю, пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Таким образом компании пытаются снизить риск невозврата долгов.
При этом банки также отказывают почти по 80% заявок на потребительские кредиты, следует из данных НБКИ. Однако получить микрозайм по-прежнему проще, чем банковскую ссуду, отметил директор по маркетингу финансовой онлайн-платформы Webbankir Алексей Варпаховский. Поэтому часть клиентов, которым отказывают банки, переходит в МФО.
Основная причина роста отказов — ограничения ЦБ на выдачу займов людям с высокой долговой нагрузкой, рассказал директор по управлению рисками МФК «Мигкредит» Олег Бердасов. Из-за этих требований компании вынуждены отклонять заявки граждан, у которых уже накопилось слишком много долгов.
Однако ранее ужесточение регулирования не вызывало такого роста отказов, отметил старший директор по рейтингам кредитных институтов «Эксперт РА» Иван Уклеин. По его словам, МФО стали осторожнее перед введением с 1 октября правила «не более двух займов в одни руки». Оно запрещает выдавать клиенту еще один заем с полной стоимостью кредита выше 200%, если у него уже есть два действующих договора.
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