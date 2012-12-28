Арестован предполагаемый курьер мошенников, которому ельчанка передала полмиллиона рублей, 400 долларов и 100 евро
25-летний данковчанин поверил звонку «из налоговой» и перевёл мошенникам 900 тысяч рублей
В России
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27 минут назад
Дефицит рабочих на стройках предложили закрыть налоговыми льготами
Сейчас компании могут уменьшать налог на прибыль за помощь учебным заведениям, но воспользоваться льготой мешают ограничения. В частности, предприятие и колледж должны находиться в одном регионе, а размер вычета ограничен. ТПП предлагает снять территориальный барьер, разрешить учитывать расходы на обучение студентов-целевиков и установить единые правила льгот.
По разным оценкам, российским стройкам не хватает от 200 тыс. до 400 тыс. специалистов. Особенно востребованы электромонтажники, сварщики, каменщики, бетонщики и арматурщики. К 2030 году дефицит может достичь 789 тыс. человек, предупреждают в НОСТРОЙ.
Нехватка рабочих затягивает строительство и увеличивает расходы застройщиков, что отражается на стоимости квартир. Эксперты считают, что налоговые послабления помогут бизнесу готовить кадры, однако быстрого снижения цен на жилье ждать не стоит: обучение специалистов занимает от нескольких месяцев до нескольких лет.
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