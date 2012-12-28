В России
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сегодня, 12:40
В Ростовской области НПЗ приостановил работу после атак беспилотников и ракет на регион
В Ростовской области в результате украинских ударов беспилотниками и ракетами Новошахтинский завод нефтепродуктов приостановил работу.
«В ходе массированной комбинированной атаки БПЛА и ракетами, продолжавшейся более шести часов, АО «НЗНП» приостановило свою деятельность», — сообщил глава региона в соцсетях.
Он уточнил, что экстренные службы на месте происшествия ведут работы по локализации последствий ночной вражеской атаки.
В течение ночи над Ростовской областью уничтожили и подавили более 80 БПЛА в восьми районах и городе Каменске-Шахтинском. В Красносулинском районе после падения обломков дронов произошло возгорание, — пишут «Известия».
Украинские беспилотники 23 ноября атаковали резервуары для хранения нефти, расположенные неподалеку от Альметьевска в Татарстане. В результате ударов повреждения получили несколько объектов гражданской инфраструктуры. Власти республики уточнили, что при атаках никто не пострадал.
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