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46 минут назад
Кабмин направит 50 млрд рублей на паромы для срыва блокирования Калининграда
Кабмин направит 50 млрд рублей на паромы для срыва потенциальной блокады Калининграда некоторыми странами.
«Калининградская область имеет особую географию, и в силу этого противоправные действия некоторых стран — нарушения логистических цепочек, попытки транспортной блокады — затрудняют работу предприятий, которые там находятся. Чтобы обеспечить регион бесперебойным снабжением необходимыми товарами, сырьем, строятся два новых железнодорожных парома», — отметил премьер.
По его словам, инициатива по их строительству включена правительством «в перечень инфраструткурных проектов, получающих средства Фонда национального благосостояния», — передает ТАСС.
«Это позволит направить на строительство паромов около 50 млрд рублей с учетом бюджетного финансирования», — добавил он.
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