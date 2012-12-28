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52 минуты назад
Один человек погиб и еще десять пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область
В результате 138 атак со стороны ВСУ на территорию Белгородской области за минувшие сутки погиб один человек, еще десять получили различные ранения.
«За минувшие сутки ВСУ 138 раз атаковали территорию Белгородской области», — написал он в соцсетях.
По информации Шуваева, в больнице скончался мужчина, который сильно пострадал в результате взрыва в Грайворонском округе. Губернатор принес соболезнования родным и близким погибшего.
В Белгороде, Белгородском, Борисовском, Волоконовском и Шебекинском округах пострадали 10 человек, — уточнил глава региона. Среди них дети 13 и 17 лет. Семеро раненых находятся на лечении в больницах, медики оказывают всем необходимую помощь. Шуваев также пожелал скорейшего восстановления всем, кто получил травмы, — пишут «Известия».
Также глава Белгородской области сообщил, что во время атаки ВСУ совершили 10 артиллерийских обстрелов, пять раз сбросили взрывные устройства с беспилотников. Силы противовоздушной обороны уничтожили 170 дронов. По словам Шуваева, удары наносились по Белгороду и девяти округам области.
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