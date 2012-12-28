В России
41 минуту назад
В Татарстане несколько объектов повреждены из-за атаки дронов ВСУ
Несколько объектов повреждены на юго-востоке Татарстана в результате атаки БПЛА, погибших и пострадавших нет.
«Атаке беспилотников подверглись резервуары для хранения нефти вблизи Альметьевска в Татарстане. В результате продолжительного налета есть повреждения нескольких объектов. Погибших и пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова.
Кроме того, промышленный объект получил повреждения в результате атаки беспилотников в Пермском крае, — сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в соцсетях. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.
В Красносулинском районе Ростовской области после падения обломков БПЛА возникло возгорание, — сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Экстренные службы работают на месте происшествия, — передает ТАСС.
Как сообщили в Минобороны РФ, всего дежурные силы ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 192 украинских БПЛА над российскими регионами. По данным ведомства, беспилотники сбили над Брянской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Кировской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тамбовской и Ульяновской областями, Краснодарским краем, Пермским краем, Татарстаном, Башкортостаном, а также Крымом.
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