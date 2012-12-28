В России
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14 минут назад
Пожарные спасли 12 человек из горящего дома в Щелкове
Сообщение о возгорании в пятиэтажном жилом доме на улице Беляева поступило спасателям в 18:56. Прибывшие на место подразделения установили, что горят две квартиры на первом этаже. Огонь отрезал выход жильцам с верхних этажей.
"В ходе разведки выяснилось, что в квартире на третьем этаже заблокирована женщина с двумя детьми. Звенья ГДЗС вскрыли дверь и спасли семью, выведя пострадавших при помощи спасательных устройств по лестничным маршам", – отметили в ведомстве.
Всего из горящего здания спасатели вывели 12 человек, включая четверых детей. Всех спасенных осмотрели врачи скорой помощи, пострадавших в результате происшествия нет.
Пожар был локализован на площади 40 квадратных метров и к настоящему моменту полностью ликвидирован.
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