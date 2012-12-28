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В Липецке во дворе дома на улице Ладыгина упало дерево: повреждены автомобиль и балконы
В России
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38 минут назад
Транскавказскую автомагистраль закрыли из-за опасности схода лавин
"С 19:30 [мск] 21 ноября до особого распоряжения Транскавказская автомагистраль закрыта для передвижения транспортных средств в обоих направлениях. Запрет введен в связи с неблагоприятными погодными условиями на магистрали - снегопадом и лавиноопасностью", - говорится в сообщении.
Транскам - единственная автомобильная дорога, связывающая Россию с Южной Осетией. Ее протяженность составляет 164 км, основная часть маршрута проходит по высокогорью.
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