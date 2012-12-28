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В Липецке во дворе дома на улице Ладыгина упало дерево: повреждены автомобиль и балконы
В России
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39 минут назад
Танкер подорвался на мине в Ормузском проливе
"Сегодня до полудня танкер-нарушитель, несмотря на объявленные предупреждения и требования к судоходству, отключив системы опознавания и навигации, вошел в запретную зону на востоке Ормузского пролива и после столкновения с морской миной загорелся", – говорится в сообщении.
Иранские военные предупредили судовладельцев и операторов танкеров об опасности прохода через закрытые районы.
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