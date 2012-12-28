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Жительница Липецка лишилась почти 750 тысяч рублей после звонков от «сотрудников ФНС и Центробанка»
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В Липецке во дворе дома на улице Ладыгина упало дерево: повреждены автомобиль и балконы
В России
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сегодня, 18:08
Во Владикавказе взорвался газ в многоэтажном доме
Два человека погибли, еще двое пострадали. Один из двух пострадавших при взрыве находится в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба минздрава по Северной Осетии.
Следователи-криминалисты проводят осмотр места происшествия и допрашивают свидетелей. Причиной взрыва в доме стала утечка газа, сообщили в пресс-службе регионального главка Следственного комитета России.
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