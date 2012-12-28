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В России
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22 минуты назад
Власти не исключают ускорения роста тарифов на связь
«В течение более чем 10 лет усиливается дисбаланс между экспоненциально растущей нагрузкой на телекоммуникационную инфраструктуру (интернет-трафиком) и стагнирующими или даже падающими экономическими показателями отрасли», — отмечается в документе.
По мнению авторов стратегии, дисбаланс возник из-за того, что на протяжении нескольких лет рост стоимости услуг связи заметно отставал от увеличения реальных объемов потребления и нагрузки на сети, а также от общего роста цен в экономике. Так, в 2021–2025-х интернет-трафик в России увеличивался в среднем на 21,6% в год, тогда как доходы от мобильной связи и фиксированного широкополосного доступа — лишь на 8%.
В Минцифры сообщили «Известиям», что работа над изменениями в стратегию еще продолжается. Сценарные расчеты, приведенные в проекте, не означают автоматического повышения тарифов для абонентов, уточнили там.
Позиция ведомства остается неизменной: повышение стоимости услуг должно быть обосновано конкретными расходами на развитие и модернизацию сетей. Экономическую обоснованность изменения тарифов проверяет ФАС, напомнили в министерстве.
«Нагрузка на инфраструктуру растет: за последние 10 лет интернет-трафик в России увеличился почти в девять раз. Доходы операторов росли значительно медленнее. Сетям необходимы обновление оборудования и расширение покрытия, в том числе в малонаселенных и труднодоступных районах. При оценке расходов также учитываются регуляторные требования», — отметили в Минцифры.
Тарифы на услуги операторов могут вырасти уже в следующем году, считает генеральный директор АО «ЕСК» Алхас Мирзабеков. По его словам, это связано с дисбалансом между экспоненциальным ростом трафика на фоне высоких темпов цифровизации и тарифообразованием в отрасли связи. Последнее сейчас отстает от инфляции, роста стоимости ЖКУ, топлива, электроэнергии и других привычных услуг, отметил эксперт.
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