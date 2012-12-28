Липецкая вечЁрка: раненая во время атаки БПЛА, судимость за смерть сына и увольнение по «утрате доверия»
В Косыревском территориальном отделе завершается подомовой обход после падения обломков БПЛА
85-летний пенсионер отдал за спасение дочери полмиллиона рублей: курьера нашли и обязали вернуть деньги
Завершено расследование гибели 36-летнего рабочего асфальтобетонного завода: мужчину зажало в мешалке
Ехал на годовщину свадьбы с трёхлитровой банкой пива: водитель трижды за полгода попался пьяным
Липчанка трижды меняла матрас, но он снова проседал: у магазина удалось отсудить больше 110 тысяч
В России
35
23 минуты назад
Житель Кемеровской области держал 10-летнего сына на цепи
Возбуждены уголовные дела об истязании несовершеннолетнего и незаконном лишении свободы. На время следствия 35-летний мужчина арестован.
По данным правоохранителей, с июля по ноябрь 2026 года мужчина систематически избивал сына ремнем и шнуром зарядного устройства. А чтобы мальчик не сбежал, он пристегивал его металлической цепью к анкеру, намертво вмонтированному в пол квартиры. Также известно, что мужчина закрывал ребенка в багажнике своего автомобиля.
«Точку в этом кошмаре поставил сам ребенок. По телефону брата мальчик сообщил о произошедшем в единую дежурную диспетчерскую службу», – пишет издание.
19 ноября, прибывшие по вызову полицейские, нашли мальчика прикованным цепью к полу. Полицейские освободили ребенка и передали его врачам.
0
0
0
0
0
Комментарии