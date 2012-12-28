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В России
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54 минуты назад
Хуснуллин рассказал о повреждениях и сроках восстановления Крымского моста
В результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крымском мосту получили повреждения основная балка арочного пролета и сама арка.
«После выдачи (инженерных) проектных решений мы будем понимать точные сроки», — отметил Хуснуллин.
«Мы понимаем, что у нас сейчас повреждена основная балка пролета арочного моста. Сама арка повреждена», — сказал он, отвечая на вопрос, что конкретно было повреждено в результате атаки.
По его словам, в настоящее время проводятся все необходимые работы по восстановлению.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов накануне сообщил об очередной атаке на Крымский мост. На текущей неделе ВСУ атаковали Крымский мост 16 ноября, второй удар был нанесен уже на следующий день, — пишут «Известия».
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