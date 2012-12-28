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В России
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сегодня, 13:50
Дачникам рекомендуют прятать продукты и кур от медведей
Российским дачникам необходимо полностью очистить участки от продуктов и пищевых отходов перед закрытием сезона, чтобы не привлекать медведей.
«Убрать все, что может привлечь медведя. Никаких пищевых отходов на участке, никаких открытых компостов с остатками еды, никакого корма для животных, оставленного на улице. Мусорные контейнеры оставить плотно закрытыми. Если держали кур или коз, на зиму живность лучше вывезти, иначе вы создаете точку притяжения», — отметил он.
Не менее важно, отметил депутат, не оставлять съедобного и в самом доме. Медведь идет на запах, поэтому продукты, крупы и консервы следует вывезти либо спрятать в герметичную тару в закрытом помещении, куда зверь не проникнет. Заборы, которые животные уже ломали, по словам Аксененко, стоит усилить. Это не гарантия, но «снижает соблазн зайти на участок».
Если в поселке были случаи выхода медведей, нужно предупредить соседей и правление, чтобы обратились в охотнадзор, — пояснил депутат.
В текущем году медведи выходили к населенным пунктам в более чем сорока регионах России. Самая сложная обстановка — в Восточной Сибири, где медведи подходили к школам, воинским частям, пытались пробраться в частные дома. От нападений медведей за последние месяцы в России погибли более 30 человек.
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