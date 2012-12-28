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В России
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сегодня, 12:50
В Госдуме предлагают дать россиянам 30 дней на оспаривание долгов за ЖКУ
В России предложили изменить правила взыскания долгов за ЖКУ. Депутаты Госдумы направили в правительство законопроект об увеличении срока оспаривания задолженности по коммунальным платежам с 10 до 30 дней.
Изменения предлагается внести в Гражданский процессуальный кодекс. Согласно статье 128 ГПК РФ, должник имеет право предоставить возражения относительно вынесенного судебного приказа в течение 10 дней. Инициативой предлагается установить отдельный срок в 30 дней для оспаривания взыскания по долгам ЖКХ.
В пояснительной записке указано, что благодаря цифровизации межведомственное взаимодействие при взыскании долгов за ЖКУ ускорилось. Управляющей организации не требуется длительное судебное разбирательство: мировой судья выносит судебный приказ в закрытом режиме без вызова сторон, после чего электронный документ незамедлительно направляется в ФССП, и денежные средства списываются со счетов должника.
При этом, продолжили авторы проекта, уведомление о вынесении судебного приказа направляется в личный кабинет на «Госуслугах». Если гражданин не имеет доступа к личному кабинету, своевременно не открыл уведомление или сменил привязанный номер телефона, он может не узнать о вынесенном приказе, отметили парламентарии.
«Действующего десятидневного срока катастрофически не хватает, чтобы получить документы, проверить правильность начисленных тарифов и в случае неточностей подать возражение. Поэтому ЛДПР требует увеличить срок для отмены судебного приказа по долгам за ЖКУ до 30 дней. Людям нужно давать адекватное время, чтобы они могли спокойно во всем разобраться до списания денег», — заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
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