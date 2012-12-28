В Госдуме предлагают дать россиянам 30 дней на оспаривание долгов за ЖКУ

В России предложили изменить правила взыскания долгов за ЖКУ. Депутаты Госдумы направили в правительство законопроект об увеличении срока оспаривания задолженности по коммунальным платежам с 10 до 30 дней.