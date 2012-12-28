Остекление повреждённых при атаках БПЛА квартир в многоэтажках Липецка восстановят к 1 декабря
Из-за «собачьего дела» заместитель главного смотрителя Липецка уволена «по утрате доверия»
72-летнюю пенсионерку оштрафовали на 300 000 рублей за осквернение символов воинской славы России
В Косыревском территориальном отделе завершается подомовой обход после падения обломков БПЛА
В России
16
10 минут назад
В ЦБ РФ предлагают снизить нижнюю границу тарифного коридора по ОСАГО
Впервые за всю историю ОСАГО регулятор предлагает практически отказаться от минимальной границы тарифного коридора и установить ее для всех транспортных средств и водителей в виде символического 1 рубля.
«Впервые за всю историю ОСАГО регулятор предлагает практически отказаться от минимальной границы тарифного коридора и установить ее для всех транспортных средств и водителей в виде символического одного рубля. Это создаст потенциал для снижения стоимости полисов для аккуратных автовладельцев — сейчас на их долю приходится более 79 процентов от всех продаж годовых страховок», — отмечается в сообщении.
Отмечается, что одновременно проект указания регулятора предусматривает увеличение верхней границы базового тарифа ОСАГО. На 20 процентов — для обычных автовладельцев, на 35 процентов — для легковых автомобилей юридических лиц, такси, грузовиков и автобусов (за исключением используемых на регулярных перевозках) и на 6,6 процентов — для общественного транспорта (троллейбусов, трамваев, автобусов, используемых на регулярных перевозках).
«Это позволит сдерживать повышение цен на полисы для аккуратных и опытных водителей в условиях подорожания запчастей и увеличения выплат по ОСАГО», — говорится в сообщении.
В ЦБ обратили внимание на то, что за 9 месяцев 2026 года средняя выплата по ОСАГО выросла почти на 11 процентов, до 128 тысяч рублей, а в результате совершенствования правил определения стоимости ремонта по ОСАГО она увеличится еще на 10% процентов.
Сейчас коэффициент территорий (КТ), который учитывается при расчете стоимости полиса, един для всех категорий автомобилистов на одной территории. Однако в отличие от машин обычных автовладельцев, транспорт юридических лиц в половине случаев попадает в аварии не по месту регистрации компании.
«Предлагается ввести для него отдельный КТ с одновременной актуализацией его значений, в том числе с понижением для многих территорий. Такое решение сгладит эффект от повышения верхней границы тарифа для этой категории транспорта», — отмечается в сообщении.
КТ для обычных водителей предлагается снизить для 32 городов (в 23 субъектах страны), где сокращается убыточность по ОСАГО, и, напротив, повысить значение для 39 территорий (в 12 субъектах) с высоким уровнем убыточности. Но такое повышение значений КТ для проживающих на этих территориях безаварийных водителей может компенсироваться более низкой базовой ставкой, — подчеркнули в ЦБ РФ.
В то же время Банк России также планирует установить, что для автомобилистов из населенного пункта, который присоединяется к крупному городу или населенному пункту с более высоким значением КТ, изменение значений этого коэффициента для расчета стоимости страховки будет постепенным — в течение трех лет с момента присоединения.
0
0
0
0
0
Комментарии