В ЦБ РФ предлагают снизить нижнюю границу тарифного коридора по ОСАГО

Впервые за всю историю ОСАГО регулятор предлагает практически отказаться от минимальной границы тарифного коридора и установить ее для всех транспортных средств и водителей в виде символического 1 рубля.