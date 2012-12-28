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В мире
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сегодня, 10:58
Свыше ста пассажиров круизного лайнера заразились неизвестной болезнью в Карибском море
Более сотни пассажиров круизного лайнера Caribbean Princess заразились неизвестным желудочно-кишечным заболеванием в Карибском море.
Уточняется, что симптомы появились у 134 пассажиров и 14 членов экипажа. Люди жаловались на рвоту и диарею. Всего на борту находятся 2936 путешественников и 1132 сотрудника. Рейс начался 11 ноября и должен завершиться 23 ноября возвращением в Форт-Лодердейл.
После выявления заболевших экипаж усилил уборку и дезинфекцию, а людей с симптомами изолировали. У них также взяли образцы биоматериала для лабораторных исследований. Специалисты CDC дистанционно контролируют санитарные меры и консультируют персонал судна.
Норовирус, который часто становится причиной подобных вспышек на круизных лайнерах, пока не подтвержден. Образцы ожидают лабораторной проверки. В CDC уточнили, что 148 случаев зарегистрированы за весь период рейса, а не одновременно: это не означает, что все заболевшие находились в изоляции в один день.
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