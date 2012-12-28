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В России
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сегодня, 10:08
В Смоленской области при атаке БПЛА повреждены энерго- и промобъекты
За ночь над Смоленской областью сбили 32 украинских БПЛА. В результате атаки были повреждены гражданский объект промышленности, объект энергетики и частный жилой дом.
В результате атаки вражеских беспилотников есть повреждения гражданского объекта промышленности, объекта энергетики и частного жилого дома, — написал глава региона в соцсетях.
Отмечается, что пострадавших и погибших нет. В настоящее время сотрудники оперативных и экстренных служб занимаются ликвидацией последствий.
Губернатор также призвал жителей Смоленской области соблюдать меры безопасности, а при обнаружении частей БПЛА не подходить к ним.
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