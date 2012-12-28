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В России
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сегодня, 16:39
Свыше ста грузовиков скопилось на границе РФ и Латвии из-за проблем с пропуском
На российско-латвийской границе в Псковской области образовалась очередь из более чем ста грузовых автомобилей. Фуры ожидают выезда из РФ через международный автомобильный пункт пропуска «Убылинка».
«Северо-Западное таможенное управление обращает внимание на увеличение количества транспортных средств международной перевозки, ожидающих убытия с территории РФ перед МАПП «Убылинка». По состоянию на 19 ноября 2026 года среднее количество грузовых автомобилей, ожидающих убытия, превышает 100 единиц. Основной причиной сложившейся ситуации является неритмичный прием транспортных средств сопредельной латвийской стороной», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, по сравнению с первой декадой ноября текущего года наблюдается снижение количества принятых латвийской стороной транспортных средств на 25 процентов, — передает ТАСС.
«Учитывая сложившуюся ситуацию, а также ограничения на границах Республики Беларусь со странами — членами Европейского союза, возможны скопления грузовых транспортных средств и перед российскими пунктами пропуска. Просим учитывать данную информацию при планировании ваших маршрутов», — отмечается в сообщении.
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