Свыше ста грузовиков скопилось на границе РФ и Латвии из-за проблем с пропуском

На российско-латвийской границе в Псковской области образовалась очередь из более чем ста грузовых автомобилей. Фуры ожидают выезда из РФ через международный автомобильный пункт пропуска «Убылинка».