Президент РФ назвал исторической встречу с председателем КНР Си Цзиньпином и главой США

Российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции после трёхсторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом заявил, что прошедшие переговоры войдут в историю дипломатии.