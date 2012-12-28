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В России
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сегодня, 15:50
Президент РФ назвал исторической встречу с председателем КНР Си Цзиньпином и главой США
Российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции после трёхсторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом заявил, что прошедшие переговоры войдут в историю дипломатии.
«Раньше таких встреч не было. Вот она состоялась, и это, безусловно, какая-то страница в истории дипломатии», — заявил российский лидер на пресс-конференции по итогам своей рабочей программы в Шэньчжэне.
Ранее на встрече Си Цзиньпин заявил, что ядерное оружие — это дамоклов меч, висящий над головой человечества, и его необходимо полностью запретить и уничтожить, — сообщает РИА Новости.
«Ядерное оружие — это дамоклов меч, висящий над головой человечества. Его необходимо полностью запретить и уничтожить, чтобы в конечном итоге построить мир, свободный от ядерного оружия», — считает он.
Встреча лидеров России, Китая и США — Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа — прошла в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан», названной в честь «китайского единорога» — символа долговечности и благополучия. Уточняется, что это первая в истории встреча лидеров трех стран. Она продлилась полтора часа.
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