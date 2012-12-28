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В России
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8 минут назад
МВФ ожидает возвращения инфляции в России к 4% только в 2028 году
Замедлению роста цен мешают увеличение доходов населения, нехватка работников и ослабление рубля. Спрос в таких условиях растет быстрее, чем компании могут наращивать производство. Дополнительное давление оказывают подорожание топлива и рост затрат бизнеса.
По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, устойчиво вернуться к инфляции в 4% получится не раньше 2028 года. В прогнозы вмешиваются события, которые трудно предугадать: колебания курса рубля, геополитическая ситуация и изменение стоимости сырья, отметил начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев.
Чем дольше инфляция остается высокой, тем медленнее снижаются процентные ставки, пояснил руководитель группы макроэкономики и фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев. Это означает дорогие кредиты для бизнеса и населения: компании будут осторожнее вкладываться в развитие, а люди — откладывать крупные покупки. Высокие ставки также увеличивают расходы бюджета на обслуживание долга и субсидирование займов.
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