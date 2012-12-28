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В России
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19 минут назад
При атаке ВСУ на Курск пострадали 11 человек
У всех пострадавших несерьёзные травмы. Оценка ущерба продолжается, жителям обещана необходимая помощь.
«Количество пострадавших в результате атаки на Курск выросло до 11. В клинике получили ранения три женщины, еще две — в частном секторе. К счастью, у всех пострадавших травмы несерьезные. Желаю сил и самой скорейшей поправки!», — сообщил губернатор в своих соцсетях.
Ранее Хинштейн сообщал о девяти пострадавших, в том числе о 12-летнем ребёнке, которого спасатели извлекли из-под завалов частного дома, — передает RT.
По его словам, удар пришелся на гражданскую инфраструктуру в дневное время, когда люди находились на работе, а дети — на занятиях. Он также отметил, что поблизости от мест атаки нет объектов, представляющих военный интерес, — пишут «Известия».
Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, характеристики использованных беспилотников и лиц, причастных к атаке.
«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой вооруженных формирований Украины на город Курск (ст. 205 УК РФ)», — говорится в сообщении ведомства.
Атака ВСУ на Курск произошла 19 ноября. В результате падения обломков и взрывной волны повреждены многоквартирные и частные дома, здание Арбитражного суда, Центральная городская библиотека, Дом быта и Курский медицинский колледж.
Также пострадали фасад и окна травмпункта. Помимо этого, после атаки загорелось несколько автомобилей, многие машины получили повреждения. Хинштейн сообщил, что жильцам пострадавших домов при необходимости предоставят места в пунктах временного размещения.
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