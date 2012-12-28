В МВД предупредили о рассылке СМС от имени «Мои Документы»

Мошенники начали рассылать россиянам СМС от имени сервиса «Мои Документы», утверждая, что к личному кабинету гражданина якобы привязано новое устройство и вход с него уже выполнен.