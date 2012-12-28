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В России
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сегодня, 13:53
В МВД предупредили о рассылке СМС от имени «Мои Документы»
Мошенники начали рассылать россиянам СМС от имени сервиса «Мои Документы», утверждая, что к личному кабинету гражданина якобы привязано новое устройство и вход с него уже выполнен.
«Злоумышленники рассылают гражданам СМС-сообщения якобы от сервиса «Мои документы». В них утверждается, что к личному кабинету привязано новое устройство, с которого уже выполнен вход», — говорится в сообщении.
Таким образом мошенники пытаются вызвать тревогу и побудить получателя перезвонить по указанному номеру или начать переписку с отправителем, — отметили в МВД.
В дальнейшем злоумышленники могут попытаться получить конфиденциальные данные, пароли и коды подтверждения либо убедить человека совершить определенные действия под предлогом защиты учетной записи.
В ведомстве рекомендовали не отвечать на такие сообщения, не сообщать посторонним коды из СМС и персональные данные, — пишут «Известия».
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