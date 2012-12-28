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В России
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43 минуты назад
В Татарстане с 1 марта запретят продажу вейпов
Розничную продажу вейпов и жидкостей для них ограничат с 1 марта 2027 года в Татарстане. Документ был принят единогласно на заседании Госсовета республики.
«Запрет ограничен по времени, что позволяет нам провести полноценный мониторинг ситуации, оценить, как мера повлияла на доступность продукции, на структуру потребления, состояние здоровья населения и экономические последствия участников рынка. После мы сможем принять решение — об отмене запрета, его продлении либо о целесообразности утверждения данной меры на постоянной основе», — отметил председатель комитета Госсовета республики по экономике, инвестициям и предпринимательству Рягат Хусаинов.
По его словам, у запрета есть противники, республиканский парламент получил их обращения. Аргументы были внимательно изучены, тем не менее, приоритетом остается защита здоровья граждан. Риски существенно перевешивают доводы экономического или рыночного характера.
«Вейпы активно рекламируются и продаются. Их привлекательный дизайн, разнообразие вкусов и доступная цена делают их особенно востребованными среди молодежи. Поэтому важна консолидация в защиту здоровья подрастающего поколения. Мы ставим задачу оградить молодежь от приобщения к никотиновой зависимости, навязанной под видом модного и безопасного продукта, коим он не является», — заявил Хусаинов.
На сегодня 22 субъекта РФ приняли такие же запреты. В их числе восемь регионов Приволжского федерального округа, включая Марий Эл, Удмуртию, Чувашию и Ульяновскую область.
На территории Нижегородской области запрет действовал еще до принятия соответствующих федеральных норм. Закон, позволяющий регионам вводить право запрещать на своей территории розничную продажу вейпов и жидкостей к ним, президент России Владимир Путин подписал 26 июня.
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