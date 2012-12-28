На Земле утром 19 ноября произошла магнитная буря уровня G1

На Земле утром 19 ноября произошла вторая с начала месяца магнитная буря. Геомагнитное возмущение оказалось слабым и продолжалось всего три часа — с 03:00 до 06:00 мск.