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В России
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43 минуты назад
На Земле утром 19 ноября произошла магнитная буря уровня G1
На Земле утром 19 ноября произошла вторая с начала месяца магнитная буря. Геомагнитное возмущение оказалось слабым и продолжалось всего три часа — с 03:00 до 06:00 мск.
«Магнитная буря небольшой мощности G1 (первый нижний класс по используемой пятиступенчатой классификации) зарегистрирована на Земле в интервале времени с трех до шести утра по московскому времени», — говорится в сообщении.
По данным ученых, причиной геомагнитных возмущений стало воздействие небольшой корональной дыры, образовавшейся на Солнце. Связанные с ней процессы сопровождались умеренным повышением температуры плазмы в околоземном космическом пространстве, — пишут «Известия».
Специалисты считают дальнейшее усиление бури маловероятным. Согласно их прогнозу, геомагнитная обстановка может стабилизироваться уже в течение ближайших трех часов, после чего показатели вернутся к спокойным значениям.
В ИКИ РАН за два дня до этого рассказали о мощной вспышке класса М1.1 на Солнце. Обозначалось, что явление было первым за последние пять дней и началось в 18:39 мск. В последующем эксперты зарегистрировали на звезде еще 14 вспышек умеренной интенсивности — класса С.
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