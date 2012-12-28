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сегодня, 09:57
Движение по Крымскому мосту перекрыли после очередной атаки ВСУ
Движение транспорта по Крымскому мосту временно закрыли в результате очередной атаки со стороны ВСУ.
«Все ответственные службы находятся на рабочих местах. Проводится оценка причиненного ущерба», — написал он в соцсетях.
Он подчеркнул, что сведения о последствиях происшествия будут обнародованы по мере их поступления.
Глава региона также обратился к жителям с просьбой ориентироваться исключительно на сообщения официальных ведомств и не распространять информацию, достоверность которой не подтверждена.
На текущей неделе ВСУ атаковали Крымский мост 16 ноября, второй удар был нанесен уже на следующий день. Тогда Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело о теракте, а движение транспорта было приостановлено, — пишут «Известия».
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