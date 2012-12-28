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сегодня, 15:00
При атаке БПЛА на Краснодарский край поврежден газопровод
Число пострадавших в результате атаки на Кубань возросло до девяти человек.
Кроме того, уточняется, что количество пострадавших из-за атаки беспилотников на Северский район увеличилось до девяти человек. Одного человека госпитализировали. Остальным оказали амбулаторную медицинскую помощь. Ранее сообщалось о четырех пострадавших.
Также фрагменты беспилотников упали во дворах и на улицах, повредили частные дома и коммерческие здания — окна, кровли, навесы. По предварительной информации, в поселке городского типа Ильском обломки БПЛА обнаружили по семи адресам, в Афипском — по 21 адресу — в большинстве случаев на территории частных домовладений.
Кроме того, обломки БПЛА обнаружили в пригороде Краснодара. Отмечается, что пострадавших и разрушений нет.
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