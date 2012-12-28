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сегодня, 14:00
В Госдуме увеличили страховое покрытие по долгосрочным вкладам до 2 млн рублей
Госдума приняла в третьем чтении закон о повышении до 2 миллионов рублей лимита страхового возмещения по долгосрочным рублевым вкладам, а также до 30 миллионов рублей по счетам эскроу. Закон вступит в силу с 1 января 2027 года.
Законопроект был внесен в палату в мае.
Возмещение будет выплачиваться в размере 100% суммы таких вкладов в банке, но не более 2 млн рублей в совокупности по двум видам рублевых вкладов физлиц. Первый - вклады на срок более трех лет, по которым при досрочном возврате проценты выплачиваются в размере, не превышающем размера процентов, выплачиваемых банком по вкладам до востребования. Второй -— вклады, удостоверенные безотзывными сберегательными сертификатами и внесенные на срок от одного года до трех лет включительно. Возмещение по таким вкладам будет рассчитываться и выплачиваться отдельно от возмещения по иным вкладам. Сейчас базовый лимит страхового возмещения составляет 1,4 млн рублей.
Закон также устанавливает предельные базовые ставки страховых взносов в фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ) отдельно по видам вкладов: для долгосрочных рублевых вкладов — не более 0,125% расчетной базы, по счетам эскроу и вкладам по договорам жилищных сбережений - не более 0,05%, по вкладам (счетам) в иностранной валюте - не более 0,375%, по прочим рублевым вкладам (счетам) - не более 0,15%. Сейчас закон предусматривает единую базовую ставку не более 0,15%.
Документ также увеличивает с 10 до 30 миллионов рублей страховое покрытие по счетам эскроу, открытым для сделок купли-продажи недвижимости, расчетов по договорам участия в долевом строительстве и договорам строительного подряда.
Уточняется, что закон вступит в силу с первого января 2027 года. Новые правила о размере возмещения будут применяться к страховым случаям, наступившим после этой даты.
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