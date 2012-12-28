В Госдуме увеличили страховое покрытие по долгосрочным вкладам до 2 млн рублей

Госдума приняла в третьем чтении закон о повышении до 2 миллионов рублей лимита страхового возмещения по долгосрочным рублевым вкладам, а также до 30 миллионов рублей по счетам эскроу. Закон вступит в силу с 1 января 2027 года.