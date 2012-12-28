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В России
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сегодня, 13:03
Размер маткапитала в 2027 году впервые превысит миллион рублей
В будущем году размер выплаты составит 778,5 тысячи рублей на первого ребенка и 1 028 700 рублей на второго, если семья не получала маткапитал за первенца.
«По поручению президента материнский капитал индексируется с 1 февраля по уровню фактической инфляции за минувший год. Прогнозируется, что она составит 6,8 процента», — говорится в заявлении ведомства.
Это означает, что в следующем размер выплаты составит 778,5 тысячи рублей на первого ребенка и 1 028 700 рублей на второго, если семья не получала маткапитал за первенца.
Увеличится и единовременное пособие при рождении ребенка — до 30,4 тысячи рублей.
Программа материнского капитала действует в России с 2007 года. Его можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью, а также направить в накопительную часть пенсии матери либо на ежемесячные выплаты на второго ребенка до трех лет.
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