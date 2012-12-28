Михаил Щербаков: «За первую уборку Липецка от снега поставил бы дорожникам тройку с плюсом»
Липецкая вечЁрка: мумия в логу, 100000 избитому из-за парковки и за платными паркингами наблюдает мобильный комплекс
«Как такое свинство могли допустить?!»: рядом с урочищем «Сурки» насыпали гигантскую свалку
Управление по охране культурного наследия Липецкой области возглавил замминистра культуры Артур Мамедов
В России
93
сегодня, 12:02
В РФ изучается ограничение на продажу микронаушников
В России обсуждают возможность введения ограничений на реализацию микронаушников, в том числе через интернет-магазины и маркетплейсы
«С министерством цифрового развития мы отрабатываем, чтобы, по аналогии с рядом устройств, был запрет на продажу у маркетплейсов, вообще на продажу таких устройств (микронаушников)», — сказал Музаев на заседании общественного совета при Рособрнадзоре.
Он заявил, что пользы подобное оборудование ни в одной законной сфере жизнедеятельности не приносит.
«Наверное, только какие-то артисты или ведущие на сцене это используют, а так это фактически шпионское оборудование», — считает глава Рособрнадзора.
0
0
0
0
0
Комментарии