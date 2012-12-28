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В России
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23 минуты назад
В Краснодарском крае четыре человека пострадали при атаке БПЛА
Четыре человека пострадали в Северском районе Краснодарского края при атаке БПЛА, им оказывают медпомощь.
Уточняется, что им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Также сообщается, что из-за падения обломков беспилотников произошли возгорания на двух предприятиях. Также фрагменты БПЛА обнаружили по девяти адресам — во дворах частных домовладений и на улицах. В нескольких зданиях выбиты окна, в одном доме повреждена кровля, — отмечается в сообщении.
На местах работают оперативные и специальные службы.
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