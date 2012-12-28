Жертвами крушения военного самолета в Кемеровской области стали 19 человек

В Кемеровской области разбился военно-транспортный самолет Ан-12, на борту которого находились 19 человек. Воздушное судно потерпело крушение при выполнении планового полета и упало в безлюдном районе.