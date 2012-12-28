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В России
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сегодня, 10:05
Жертвами крушения военного самолета в Кемеровской области стали 19 человек
В Кемеровской области разбился военно-транспортный самолет Ан-12, на борту которого находились 19 человек. Воздушное судно потерпело крушение при выполнении планового полета и упало в безлюдном районе.
«17 ноября в Кемеровской области при выполнении планового полета потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-12. Самолет упал в безлюдном районе. На борту вместе с экипажем находились 19 человек, они погибли», — рассказали в военном ведомстве.
Предварительная причина катастрофы — техническая неисправность. Для установления всех обстоятельств катастрофы на месте работает комиссия ВКС России, — уточнили в министерстве.
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