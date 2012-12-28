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В России
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сегодня, 15:43
Силуанов рассказал о возвращении Visa и Mastercard в РФ
Это произойдет, как только предоставится такая возможность.
«Компании не хотели уходить, их просто вынуждали правительства. Поэтому, уверен, что как только предоставится возможность, эти же компании, которые занимаются расчетами, платежными картами, вернутся в нашу страну», — заявил глава ведомства.
Об этом зампредседателя правительства РФ рассказал в рамках делового саммита АТЭС китайском Шэньчжэне.
В китайском Шэньчжэне сегодня стартовал деловой саммит АТЭС-2026, на который съехались руководители крупнейших американских компаний — топ-менеджеры Mastercard, PayPal, консалтинговой компании Pricewaterhouse на вопрос о том, когда вернутся в Россию, предпочитают отмалчиваться, — передает Первый канал.
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