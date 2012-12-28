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В России
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19 минут назад
В Госдуме обсудят индексацию невыплаченных вовремя пенсий
Парламентарии также рассмотрят законопроект об увеличении некоторых штрафов, в том числе за мелкое хулиганство и дискредитацию ВС РФ.
Законопроект о пенсиях будет рассматриваться во втором чтении, на рассмотрение Госдумы его внесло правительство РФ. Инициатива предусматривает, что органы пенсионного обеспечения будут обязаны пересчитывать и выплачивать не полученные пенсионером за прошлый период страховой пенсии средства, в том числе фиксированную выплату к ним, по решению суда.
Индексация по судебным решениям будет производиться судом с первого дня после завершения месяца, следующего за тем, в котором судебное решение вступило в силу, если для назначения или перерасчета страховой пенсии не требуется дополнительного установления фактов, сведений о которых нет у органа пенсионного обеспечения и которые не могут быть оперативно получены им посредством межведомственного взаимодействия.
В Госдуму также внесли законопроект о ежегодной индексации пенсии на размер индекса роста потребительских цен за прошедший год. Соответствующий документ опубликован на официальном портале Системы обеспечения законодательной деятельности.
Авторы законопроекта отмечают, что стоимость услуг ЖКХ и продуктов первой необходимости, по мнению многих граждан, растет быстрее официальной инфляции. Предлагаемые изменения, как рассчитывают парламентарии, позволят повышать выплаты опережающими темпами и улучшить материальное положение пенсионеров, — пишет Газета.Ru.
Сейчас страховые пенсии индексируют с 1 февраля с учетом роста потребительских цен, а с 1 апреля — исходя из увеличения доходов Социального фонда.
Также парламентарии рассмотрят в первом чтении законопроект об увеличении сразу нескольких административных штрафов. Автором соответствующей инициативы выступило российское правительство. В рамках нововведений предлагается в том числе увеличить штрафы за мелкое хулиганство до суммы от 1 до 2 тысяч рублей (сейчас — от 500 до 1 тысячи рублей), за неповиновение законному требованию представителя власти — до 3-7,5 тысяч рублей (сейчас — от 1 до 2,5 тысяч рублей), за дискредитацию Вооруженных сил РФ — до 35-50 тысяч рублей штрафа для физических лиц (сейчас — от 30 до 50 тысяч рублей).
Кроме того, увеличение коснется штрафов за курение в неположенных местах, продажу алкоголя несовершеннолетним, розничную продажу этилового спирта и за нарушения при организации митингов, демонстраций, шествий и пикетов. Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, индексация размеров штрафов является важным механизмом для обеспечения адекватности наказания в соответствии с существующей экономической ситуацией в России.
Вместе с тем Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, направленный на дальнейшее ускорение и упрощение госзакупок. Документ был инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Законопроектом продлевается на год срок действия таких антикризисных мер, как возможность осуществлять закупки на строительство под ключ, право вносить изменения в существенные условия контрактов на основании решения правительства РФ, высшего исполнительного органа субъекта РФ, местной администрации; нераспространение на отдельных заказчиков ограничения в части предельного размера годового объема закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), составляющего 50 млн рублей; право правительства РФ устанавливать особенности планирования и осуществления закупок для обеспечения государственных нужд воссоединенных субъектов РФ.
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