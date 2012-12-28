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В России
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48 минут назад
Пострадавший при взрыве автомобиля в Москве пришёл в сознание
Пострадавший в результате подрыва машины на юге Москвы Сергей Заворотный пришёл в сознание.
После происшествия врачи продолжали бороться за жизнь Заворотного и проводить операции. Еще 13 ноября его сын Дмитрий сообщил, что медики оперируют пострадавшего, а семья ожидает результатов.
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, у которого Заворотный ранее работал пресс-секретарем, связал покушение с публицистической деятельностью журналиста. По мнению политика, его профессиональная работа и принципиальная позиция могли стать причиной нападения.
О взрыве на Кировоградской улице стало известно 13 ноября. Поврежденный автомобиль принадлежал Заворотному, который в результате произошедшего лишился левой руки, получил ушиб мозга, перелом ребер и открытый перелом правой голени. Впоследствии он впал в кому.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту происшествия. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Информация о статье Уголовного кодекса РФ, по которой возбуждено дело, пока не уточняется.
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