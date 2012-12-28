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В России
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сегодня, 10:59
ФСБ предотвратила масштабный теракт в Каспийском море
ФСБ России сорвала масштабную операцию спецслужб Украины по организации серии атак дронами на юге России на военные аэродромы, корабли ВМФ и гражданские суда в Каспийском море.
В ходе операции, по данным ведомства, завербованные Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины и Службой безопасности Украины (СБУ) граждане России в несколько этапов получили от кураторов более 700 кг взрывчатки западного производства, не менее 40 ударных квадрокоптеров и шесть гидроциклов, а также комплектующие и специальную аппаратуру для сборки и настройки боевых дронов, — пишут «Известия».
Часть грузов доставляли в Россию с помощью метеозондов и беспилотников — было перехвачено более 70 аппаратов. Гидроциклы перевозили через территории третьих стран. В ведомстве уточнили, что украинские спецслужбы планировали переоборудовать гидроциклы в безэкипажные катера, оснастить их взрывчаткой массой 60 кг в тротиловом эквиваленте и использовать для атак на корабли Военно-морского флота России и гражданские суда в Каспийском море.
Отмечается, что FPV-дроны с управлением по оптоволокну намеревались разместить в жилом секторе Адыгеи и Краснодарского края для ударов по военным аэродромам, объектам критической инфраструктуры и жизнеобеспечения.
В ФСБ рассказали, что в ноябре 2026 года участники группы привели беспилотники и гидроциклы в боевую готовность и намеревались одновременно запустить их по выбранным целям. Сотрудники ведомства пресекли их деятельность. В Майкопе, Тихорецке, Кизляре и Ростове-на-Дону задержали четырех человек. Еще двоих, оказавших вооруженное сопротивление, ликвидировали ответным огнем. По данным ФСБ, сотрудники силовых структур и мирные жители не пострадали.
При задержании сотрудники службы безопасности обнаружили и обезвредили подготовленные к применению безэкипажные катера и ударные FPV-дроны. Также изъяли доставленные в Россию взрывчатку, комплектующие и специальную аппаратуру.
В ФСБ утверждают, что организацией атак со стороны СБУ руководил заместитель главы Центра специальных операций «А» бригадный генерал Николай Ульяницкий, а со стороны ГУР Минобороны Украины — генерал-майор Георгий Лордкепанидзе. По предварительной оценке ведомства, на подготовку атак было потрачено не менее $2,5 млн.
Следственное подразделение ФСБ возбудило уголовное дело по статьям о незаконном обороте взрывчатых веществ и приготовлении к террористическому акту. Расследование продолжается, устанавливаются возможные соучастники.
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