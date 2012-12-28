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В России
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сегодня, 10:15
В Крыму в результате атаки БПЛА погибли два человека
Два человека погибли в результате атаки беспилотного аппарата ВСУ в Ленинском районе Крыма.
Он выразил слова скорби и пообещал оказать всю необходимую помощь и поддержку.
Аксенов также призвал жителей полуострова сохранять бдительность и ориентироваться исключительно на официальные источники информации.
Также сообщается, что в ночь на 17 ноября ВСУ повторно атаковали Крымский мост, из-за чего автомобильное движение по переправе было временно приостановлено. Власти обратились к жителям и гостям региона с просьбой воздержаться от поездок в направлении моста и заблаговременно учитывать действующие ограничения при планировании маршрутов, — пишет КП.
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