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В России
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сегодня, 16:45
В Минпросвещения заявили о недопустимости сокращения текстов классиков в учебниках
Произведения великих русских классиков должны изучаться школьниками в неизменном виде, произвольное сокращение текстов недопустимо, — сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.
Ранее в пресс-службе ГК «Просвещение» рассказали, что сокращение стихотворения Александра Пушкина «Зимний вечер» в учебнике «Литературное чтение» для третьего класса связано с установленными требованиями к содержанию учебных материалов, — передает ТАСС.
«Произведения великих русских классиков должны изучаться школьниками в неизменном виде — произвольное сокращение текстов недопустимо», — отмечается в сообщении ведомства.
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