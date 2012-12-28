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В России
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сегодня, 16:25
В Москве маткапитала хватает лишь на 2,5 м жилья
При этом образование обошло улучшение жилищных условий по числу обращений за маткапиталом. За девять месяцев 2026 года Соцфонд России (СФР) получил 819 тыс. заявлений на оплату учебы против 649 тыс. на покупку жилья. Доля обращений на образование выросла с 30% до 40,3%, сообщили редакции в СФР.
Однако по объему расходов недвижимость по-прежнему лидирует: с начала года на нее направили 74% средств маткапитала, на образование — 10,3%, рассказали в Минтруде. В крупных городах сертификат уже не позволяет существенно решить жилищный вопрос и чаще становится дополнением к собственным накоплениям или ипотеке, отметила аналитик ИКСИ Елена Киселева.
Перенаправление средств на образование может быть выгодным вложением в будущее ребенка, поскольку высшее образование дает прибавку к зарплате на 20–50% по сравнению со школьным и средним профессиональным, оценила Елена Киселева. Однако такой выбор зависит от потребностей семьи: если жилищный вопрос остается нерешенным, маткапитал может стать важной частью средств на покупку квартиры.
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